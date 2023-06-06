Глава Navigator Principal Investors: Высокий кредитный рейтинг США могут пересмотреть

Высокий кредитный рейтинг США могут пересмотреть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокий суверенный кредитный рейтинг США могут пересмотреть, несмотря на то, что Белый дом и Конгресс договорились по потолку госдолга, об этом заявил в беседе с ТАСС директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Топовый суверенный рейтинг США («ААА») находится под угрозой пересмотра, несмотря на достигнутые в последнюю минуту договоренности по потолку госдолга в целях избежания дефолта», - выразил мнение Шостак.

Он отметил, что рейтинговое агентство Fitch поставило рейтинг США на пересмотр и намерено вынести свое решение в сентябре.

По словам инвестора, все участники рынка стали «заложниками настоящего хаоса и неопределенности в вопросе принятия ключевого решения для всей экономики США с далеко идущими последствиями для всей глобальной финансовой системы».

Как писал сайт KP.RU, 3 июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга. Данная мера была вынужденной для предотвращения дефолта в США.

Ранее Байден заявил, что Белый дом достиг принципиальных договоренностей с Конгрессом в вопросе предотвращения катастрофического дефолта и рецессии в стране.

Напомним, 26 мая крупнейшее китайское рейтинговое агентство CCXI понизило суверенный кредитный рейтинг США с уровня ААА до уровня АА+.