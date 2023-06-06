Минюст: Налог на сверхприбыль прошлых лет противоречит Конституции России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комиссия правительства РФ одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет, об этом сообщил Минфин.

«Сегодня… был одобрен законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства РФ», - говорится в сообщении.

Отмечалось, что предусматривается исключение из перечня плательщиков этого налога плательщиков единого сельскохозяйственного налога.

Однако, Минюст отметил противоречия законопроекта с действующей Конституцией России.

«Обложение налогом сверхприбыли прошлых лет противоречит статье 57 Конституции, согласно которой законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют», - указало ведомство в отзыве на законопроект.

Как писал сайт KP.RU, глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что доллар бросил вызов России, а не наоборот.

Он отметил, что Россия находится в поиске надежных альтернативных механизмов расчетов между экспортерами и импортерами для удобства и выгоды всем участникам внешней экономической деятельности РФ.

Ранее Силуанов заявил, что попытки Запада сделать больно России в экономическом плане провалились. Власти РФ приняли все необходимые меры, которые позволили нейтрализовать большую часть введенных санкций, в результате чего рост инфляции был снижен.