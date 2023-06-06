В Днепропетровской и Харьковской областях прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Днепропетровской и Харьковской областях прогремели взрывы, об этом сообщили украинские СМИ.

Указывалось, что по всей Украине звучит воздушная тревога.

«Взрывы раздались в Днепропетровской и Харьковской областях. Предварительно, работает ПВО", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Сигнал тревоги звучал также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, ДНР.

При этом на фоне объявленной воздушной тревоги в Киевской области прогремела серия взрывов.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.