Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: ВСУ потеряли в конфликте 350 тысяч человек Фото: REUTERS

Украина потеряла на передовой примерно 350 тысяч человек, об этом заявил кандидат в президенты США от Демпартии Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.

«По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев. И нам об этом не говорят», - заявил Кеннеди-младший.

По его словам, администрация и Пентагон нечестны с американским народом в вопросе реальных жертв украинцев.

«И я думаю, что украинское правительство тоже лжет», - подчеркнул политик.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих.

30 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

Напомним, еще 30 ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных.