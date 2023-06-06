Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: ВСУ потеряли в конфликте 350 тысяч человек
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Украина потеряла на передовой примерно 350 тысяч человек, об этом заявил кандидат в президенты США от Демпартии Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.
«По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев. И нам об этом не говорят», - заявил Кеннеди-младший.
По его словам, администрация и Пентагон нечестны с американским народом в вопросе реальных жертв украинцев.
«И я думаю, что украинское правительство тоже лжет», - подчеркнул политик.
Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих.
30 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.
Напомним, еще 30 ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных.