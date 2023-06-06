В Житомирской области прогремели взрывы
Фото: REUTERS
В Житомирской области на Украине прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание.
Подробностей инцидента СМИ не приводит.
На всей территории Украины звучит воздушная тревога.
Как писал сайт KP.RU, в Днепропетровской и Харьковской областях прогремели взрывы.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Сигнал тревоги звучал также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, в ДНР.
Ранее на фоне объявленной воздушной тревоги в Киевской области прогремела серия взрывов.
Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.