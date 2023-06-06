СУ-25 нанесли удары по 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Су-25 нанесли ракетные удары по трем группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ на краснолиманском направлении, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по трем группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших попытки вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении», - сказал Савчук.

Офицер добавил, что Су-34 нанесли бомбовые удары по складу боеприпасов, командно-наблюдательному пункту и шести опорным пунктам противника.

Как писал сайт KP.RU, на Запорожском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Степового, станцию РЭБ в районе Новоданиловки.

Уточнялось, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» в районе Червоной Криницы.

Напомним, ранее на Южно-Донецком направлении украинские войска потеряли 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.