Минобороны России: На Южно-Донецком направлении ВСУ в ходе наступления потеряли восемь немецких танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5 июня противник продолжил попытки наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. Минобороны России заявило, что украинские войска на Южно-Донецком направлении потеряли 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ. В ведомстве отметили, что по противнику было нанесено комплексное огневое поражение, авиацией, ракетными, артиллерийскими и огнеметными системами.

Комиссия правительства РФ одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет, об этом сообщил Минфин. Однако, Минюст отметил противоречия законопроекта с действующей Конституцией России.

Украина потеряла на передовой примерно 350 тысяч человек, об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Администрация и Пентагон нечестны с американским народом в вопросе реальных жертв украинцев.

Российские зенитчики сбили украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левом берегу Днепра в Каховском районе Херсонской области.

Украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дает киевский режим, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. По словам офицера, атаки украинцев могут лишь способствовать разведке слабых мест российской обороны, однако их проблема в том, что Москва к этому уже готова.