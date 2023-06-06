Экс-глава иркутского минздрава Сандаков стал фигурантом третьего уголовного дела

В отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова было возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Экс-министра подозревают в совершении преступления, предусмотренного по статье о «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере».

По версии следствия, бывший министр весной прошлого года совершил несколько операций с ценными бумагами для придания правомерного вида распоряжению финансами на общую сумму 8 млн рублей, полученными в виде взяток. Как сообщается, на вырученные таким образом средства он купил квартиру в Москве.

Напомним, бывшего министра здравоохранения Иркутской области подозревают в участии в мошенничестве, и получении многомиллионной взятки. Как ранее писал КП-Иркутск, Сандакова задержали в ноябре 2022 года