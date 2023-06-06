Число случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 51 Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 51 человека, в том числе 16 умерло. Такое заявление во вторник, 6 июня, сделала и.о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.

«Общее число пострадавших - 51 человек, из них 16 человек умерли», - приводит ТАСС заявление собеседницы агентства, уточнив, что в основном состояние отравившихся средне-тяжелое, а «у ряда пациентов положительная динамика».

Напомним, днем ранее, 5 июня, стало известно об отравлении в ночь с субботы на воскресенье, с 3 по 4 июня, нескольких человек в результате употребления некачественного сидра.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, а позже появилось сообщение о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области.