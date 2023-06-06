В МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией на Каховской ГЭС

В МАГАТЭ заявили об отсутствии угроз безопасности на Запорожской АЭС из-за ситуации с Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе сообщений о повреждениях Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), и специалисты агентства на Запорожской атомной электростанции (АЭС) следят за ситуацией. Об этом сказано в заявлении организации, где отмечают, что на данный момент угрозы безопасности на АЭС нет.

"МАГАТЭ знает о сообщениях о повреждениях на... Каховской ГЭС, эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, нет прямой угрозы ядерной безопасности на станции", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Напомним, сегодня, 6 июня, глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области в связи с повреждениями, полученными после ночных обстрелов, отметив при этом, что сама дамба водохранилища не была разрушена, но идет затопление территорий.

Как писал сайт KP.RU, Леонтьев предупредил, что после частичного разрушения Каховской ГЭС будут проблемы с поставкой воды в Крым. Тем временем в «Росэнергоатоме» сообщили об отсутствии угрозы для Запорожской АЭС.