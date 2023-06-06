Рогов заявил об отсутствии угрозы для ЗАЭС из-за частичного разрушения Каховской ГЭС

Рогов заявил, что угрозы для ЗАЭС из-за частичного разрушения Каховской ГЭС на данный момент нет Фото: REUTERS

На данный момент нет угрозы для работы Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Угрозы Запорожской АЭС на данный момент нет. Пруд-охладитель заполнен, пока никакой критической или опасной ситуации нет, — подчеркнул Рогов.

Он также добавил, что определенные проблемы могут возникнуть в случае продолжения неконтролируемого сброса воды, поэтому необходимо максимально быстро найти решение для сохранения уровня воды в Каховском водохранилища.

Ранее KP.RU рассказывал, что плотина Каховской ГЭС частично разрушилась из-за повреждений. Глава Новокаховского городского округа заявил, что это стало результатом ночных обстрелов со стороны Украины.

В Росэнергоатоме заявили об отсутствии серьезной угрозы для ЗАЭС в результате происшествия. А в МАГАТЭ сообщили, что следят за ситуацией и тоже не видят на данный момент угроз для атомной энергостанции.

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