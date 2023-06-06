Премьер Дании Фредериксен заявила, что союзники Украины ждут от России сигнала о решении конфликта
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Западные союзники Киева ожидают от Москвы сигналов к мирному урегулированию конфликта. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
«Думаю, мы все очень заинтересованы в мире. Мы всё еще нуждаемся в сигнале со стороны России», - сказала глава датского правительства на пресс-конференции в Белом доме, отметив, что «для танго нужны двое».
Кроме того, по словам Фредериксен, ни одна из стран Запада не намерена ничего делать без Киева.
Напомним, в конце мая этого года стало известно, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию по обучению пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин после заседания многонациональной группы по координации поставок вооружения Киеву, когда ряд западных стран обсудили свои планы по подготовке украинских летчиков к использованию истребителей.
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