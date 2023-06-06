Пушилин рассказал о попытках прорыва украинских войск в ДНР Фото: Иван ВИСЛОВ

Все совершенные накануне атаки украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР) были отбиты. Такое заявление во вторник, 6 июня, сделал врио главы ДНР Денис Пушилин, отметив, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли серьезные потери.

«Вчера … противник совершил один отвлекающий удар, и уже потом на определенных участках ребятам было очень сложно сдерживать … На сегодняшний момент противник был оттеснен, причем понеся достаточно серьезные потери», - заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» врио главы ДНР.

Пушилин назвал характерной чертой совершенных накануне атак украинских войск использование западной техники, в том числе танков Leopard и колесные танков АМХ-10, которые ранее так массово не задействовали на разных участках фронта.

Напомним, сегодня, 6 июня, ФСБ также сообщила о подготовке украинской военной разведки теракта в России с использованием грязной бомбы.

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