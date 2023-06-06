Украина создала службу снабжения диверсантов для ударов по ТЭК России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины под руководством Кирилла Буданова была создана специальная служба, в задачу которой должно было входить снабжение диверсантов на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов на объекты топливной и энергетической инфраструктуры страны. Такое заявление во вторник, 6 июня, сделали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

«По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым создана 3 служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация», - сказано в заявлении спецслужб.

Уточняется, что задачу координации использования легкомоторной авиации поручили войсковой части № 3449 с условным наименованием «Легион», которая в входила в состав ГУР МОУ.

Как писал сайт KP.RU, по данным ФСБ, речь шла о подготовке в украинской военной разведки теракта в России с использованием грязной бомбы, которые должны были иметь специальный таймер для отсрочки взрывов.

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