Дни Расула Гамзатова пройдут в Совете Федерации

Участие в торжественном мероприятии примут и артисты Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». Фото: Агентство информации и печати Республики Дагестан

2023-й указом президента РФ Владимира Путина объявлен в России годом Расула Гамзатова. 8 сентября исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося российского и дагестанского поэта. На малой родине Расула Гамзатовича и по всей стране, в больших и малых городах и даже отдаленных селениях, проходят посвященные его жизни и творчеству мероприятия: фестивали, форумы, выставки, научно-практические конференции, патриотические и литературные акции, творческие вечера.

7 июня Дни Расула Гамзатова пройдут в Москве, в Совете Федерации. Здесь состоится большой концерт и откроется масштабная экспозиция. Кроме того, посетители смогут по QR-коду получить доступ к электронным книгам и аудиозаписям произведений поэта. Ведущие артисты московских театров прочтут поэтические тексты. Прозвучат также известные песни, написанные на стихи Расула Гамзатова, - «Журавли», «Дагестан», «Мой бубен», «По горным дорогам», «Берегите матерей» и другие.

Участие в торжественном мероприятии примут и артисты Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». Они исполнят яркие танцевальные композиции, рассказывающие об обычаях дагестанского народа, о характере и лучших качествах живущих в Стране Гор людей.

Мужество и стойкость, благородство и великодушие своих земляков, преданность и патриотизм, величие и красоту родной республики воспевал в своих прекрасных стихах Расул Гамзатов.

Дагестану и его жителям посвящен и новый специальный проект «Комсомольской правды», рассказывающий о том, как и чем сегодня живет самый южный и самый многонациональный регион страны, как развиваются ключевые отрасли его экономики, решаются социальные задачи, реализуются крупные инвестиционные проекты, благоустраиваются и преображаются города и села, повышается благосостояние его жителей.