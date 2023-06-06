В России число жителей с доходом выше среднего выросло на 9,4 млн человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России стало больше людей, которые имеют доход выше среднего – их зарплата превышает 45 тысяч рублей в месяц. За 2022 год прирост составил 9,5 млн человек. Таким образом, статистика показывает, что стабильный финансовый доход выше среднего уровня имеют 53,1 млн человек.

Регионы, где быстрее растет доход жителей:

Чукотский АО - 78,2% жителей,

Ямал - 74,2%,

Москва - 74%,

Магаданская область - 73,2%,

Ненецкий автономный округ - 72,3%,

Санкт-Петербург - 55,8%.

Минимальный процент людей с доходами выше 45 тыс. рублей оказался в Ингушетии, там подобный уровень фиксируется всего у 4,4% населения региона, или 22,7 тыс. человек.

Резкий рост благосостояния связан с индексацией социальных выплат и мер поддержки малообеспеченных слоев населения.

- За счет этого уровень бедности опустился до исторического минимума, а неравенство сократилось. Так, соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения в 2022 году составило 13,8 раза, что стало минимальным показателем в XXI веке. В 2021 году это соотношение было 15,2 раза, - сказала «Известиям» президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Тем временем, чуть более 74% отечественных компаний малого бизнеса стали больше платить своим сотрудникам в 2023 году. Это тоже позволило улучшить финансовое положение жителей страны, передает "360".

ради того, чтобы удержать человека на своем месте, 40% работодателей готовы на повышение зарплаты. А 29% предлагают дополнительное профильное обучение за счет бренда, надеясь таким образом оставить кадры в компании, передает "Газета.ru".

А 38% россиян готовы учиться ради увеличения дохода, каждый четвёртый (25%) отметил, что его главной мотивацией является личностный рост, а 15% получают знания ради расширения кругозора, сообщает RT.