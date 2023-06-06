Жителей около 300 домов в Новой Каховке эвакуируют из-за ситуации на Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Началась эвакуация жителей около 300 домов, которые расположены на берегу Днепра в Новой Каховке, после произошедшего накануне прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом во вторник, 6 июня, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Сейчас мы проводим отселение граждан, которые непосредственно находятся на берегу. Город продолжает подвергаться прямо сейчас обстрелам ракетным. Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы», - заявил глава администрации в эфире телеканала «Россия-24», уточнив, что эвакуация началась уже сейчас «для того, чтобы избежать жертв».

Напомним, Леонтьев заявил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС из-за повреждения, которое было получено во время ночных обстрелов сегодня, 6 июня. Как уточнил глава администрации, сама дамба водохранилища разрушена не была, однако началось затопление близлежащих территорий. Тем временем в «Росэнергоатоме» заявили об отсутствии угрозы для Запорожской АЭС.

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