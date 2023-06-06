Диетолог назвала продукты, которые притупят голод Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина перечислила продукты, позволяющие снизить аппетит.

Стоит добавить в рацион отруби, водоросли, а также кофе, чай и горячую воду. Эти продукты дают ощущение, что желудок наполняется и чувство голода притупляется. Например, отруби увеличиваются в размере в желудке в 25 раз и дают чувство насыщения. А водоросли, которые содержат агар-агар, разбухают в 40 раз.

Часто люди путают чувство жажды и голода.

- Желательно сразу выпить горячей воды, которая тоже утоляет голод. Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и желудок уже не так сильно требует поесть, - говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Мария Мухина Москве 24.

Чай и кофе также способны притупить чувство голова.

А вот цитрусовые и жгучие продукты, вроде перца, чеснока, хрена и имбиря, ускоряют обмен веществ.

В свою очередь, диетолог Ольга Лушникова назвала опасность для любителей диет на фруктовых смузи и детоксах-соках. Она объяснила, что похудение на фруктовых напитках провоцирует резкие скачки сахара в крови, что негативно сказывается на здоровье, пишет Lenra.ru.

Врач-диетолог Марьям Джутова в беседе с РИАМО отметила, что согласно рекомендации ВОЗ, дневная норма употребления сахара для здорового человека не должна превышать 50 гр – это около 9,8 чайных ложек сахара.

А вот искусственным подсластителям не удается «обмануть» организм. Регулярное употребление сахарозаменителей не помогает сбросить лишний вес в долгосрочной перспективе, передает "360".