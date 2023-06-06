Прокуратура обжаловала приговор Ройзману* по делу о дискредитации ВС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура решила обжаловать приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга, по которому бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* был оштрафован на 260 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.

«Прокуратура внесла апелляционное представление. Какой смысл в ней - непонятно. Текст мы еще не видели», - заявил «КП-Екатеринбург» адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов.

Напомним, ранее Ройзман* был оштрафован 260 тысяч рублей. Как писал сайт KP.RU, по версии следствия, 1 июля 2022 года экс-градоначальник организовал диалог на YouTube-канале, в ходе которого убеждал своего адресата в негативном характере целей использования российской армии.

Уголовное дело в отношении бывшего мэра возбудили в августе прошлого года, на время расследования была ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В марте 2022 года он уже был наказан за дискредитацию армии штрафом на 100 тысяч рублей.

*признан в РФ иноагентом