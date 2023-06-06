Число погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области возросло до 18 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число погибших из-за отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 18. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

— С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента, — говорится в сообщении ведомства.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева сообщила, что в медучреждениях региона развернули дополнительно 88 коек. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, но есть и те, у кого наблюдается положительная динамика.

Роспотребнадзор поручил изъять всю продукцию производителя «Мистер сидр» по всей стране после массового отравления в ряде регионов.

Первые случаи летального исхода после отравления этой продукцией были зафиксированы в Димитровграде. Число пострадавших постоянно росло, как и количество погибших.