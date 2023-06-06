Опубликована карта возможных затоплений Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Херсонской области назвали населенные пункты, которые попадают в зону возможных подтоплений после произошедшего накануне прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Жителей призвали приготовиться к эвакуации.

Как сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону подтопления попадают прибрежные территории 14 населенных пунктов, среди которых были названы Корсунка, Крынки, Днепряне, Песчановка, Алешки, Казачьи Лагери, Солонцы, Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Коханы, Малая Кардашинка, Збурьевка, Забарино, а также острова на Днепре.

Уточняется, что в данных населенных пунктах проживают свыше 22 тысяч человек. Как сообщается, на данный момент население уже было проинформировано о возможной эвакуации и были подготовлены автобусы, а также места для их размещения. Три оперативные группы спасателей направлены в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки.

Опубликована карта возможных затоплений Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Сообщается, что вода будет прибывать 14 часов, а затопление продлится трое суток, после чего вода начнет убывать.

Напомним, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в результате повреждения, которое было получено во время обстрелов в ночь на вторник, 6 июня. По его словам, сама дамба водохранилища разрушена не была, но началось затопление близлежащих территорий. Сообщалось о начале эвакуации жителей около 300 домов в Новой Каховке.

Ранее карту затоплений опубликовала «Комсомольская правда». Возможность затопления территорий в Херсонской области еще в 1985 году оценили советские ученые.

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