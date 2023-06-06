Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что российские войска сведут на нет украинское наступление Фото: REUTERS

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning дал прогноз относительно наступления Вооруженных сил Украины. По его мнению, российская армия сведет его на нет, так как у Киева нет ресурсов для поддержания масштабного наступления.

«Наступление, вероятно, сойдет на нет по мере того, как российские войска постепенно будут его подавлять», - заявил Рикардс.

Он подчеркнул, что Россия в течении нескольких месяцев создавала мощную оборону.

«Если Украина прорвет одну линию, ей придется столкнуться с другой. И еще с одной. И еще с одной», - пояснил экс-разведчик.

Кроме того, по словам Рикардса, наступательная операция такого масштаба требует серьезной материально-технической поддержки, а у Украины нет ресурсов для ее поддержания. Помимо этого, Россия постоянно наносит удары по складам оружия и боеприпасов ВСУ.

«Как я уже утверждал ранее, Россия выигрывает. Запад не может позволить себе предоставить Украине гораздо больше оружия, и поддержка военных усилий сокращается», - резюмировал бывший советник ЦРУ.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска отбили наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении. В результате больших потерь Киев переформировал остатки 23-й и 31-й мехбригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступление в районах Новодаровка и Левадное.

Однако благодаря активным и самоотверженным действиям подразделений группировки войск «Восток» противник был остановлен и поставленных задач не добился, заявили в российском оборонном ведомстве. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих.

Сайт KP.RU ранее также писал, что в воскресенье и в понедельник серьезные атакующие действия ВСУ вели на Запорожском участке фронта. По словам, главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, идет попытка прорыва, но российские войска к этому готовы.

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