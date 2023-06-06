Титул «Миссис Россия — 2023» получила жительница Дальнего Востока Наталья Оскар Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве прошел финал российского конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023». Титул «Миссис Россия — 2023» достался жительнице Дальнего Востока Наталье Оскар, а звания «Миссис Россия мира — 2023» удостоилась Алиса Голубева из Новосибирска.

Теперь новоиспеченная «Миссис Россия — 2023» Наталья Оскар может отправиться на любой международный конкурс красоты, а Алиса Голубева помимо титула получила возможность представлять Россию в конкурсе «Миссис мира — 2023».

В конкурсе присутствовала номинация «Достояние России», в которой наградили многодетных мам, которые вышли в финал конкурса. Анастасия Саркисян получила приз зрительских симпатий.

Всего в финал конкурса в 2023 году вышли 83 участницы из разных регионов Российской Федерации, а самой старшей конкурсантке было 62 года.

В прошлом году победительницей конкурса «Миссис Россия — 2022» стала москвичка Нина Банная, а всего в нем участвовало 25 красавиц со всей страны.