Премьер Украины Шмыгаль заявил о риске подтопления 80 населенных пунктов после ЧП на Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 6 июня, сообщил, что порядка 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Он добавил, что идет эвакуация населения.

«Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления», - написал Шмыгаль в своих соцсетях.

По его словам, в настоящее время сформированы эвакуационные поезда в Николаев.

Премьер-министр также добавил, что сейчас идет оценка последствий произошедшего для окружающей среды.

Напомним, ранее стало известно, что плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась из-за повреждений. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что это стало результатом ночных обстрелов со стороны Украины. В настоящее время идет эвакуация жителей около 300 домов, которые расположены на берегу Днепра в Новой Каховке.

Позже Леонтьев заявил, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС несут власти Украины. По его словам, ВСУ продолжают обстреливать город, зафиксировано много прилетов по береговой линии.