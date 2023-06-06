Власти Кривого Рога сообщили о проблемах с водоснабжением после частичного разрушения Каховской ГЭС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Кривого Рога Александр Вилкул во вторник, 6 июня, заявил о проблемах с водоснабжением в городе. Он пояснил, что жители активно набирают воду, из-за чего часть насосов не работает.

«Забор воды в последние пять часов увеличился в два раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, постоянно выбивает. Из-за этого часть насосов не работает», - написал глава Кривого Рога в своих соцсетях.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что порядка 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Он добавил, что организованы работы по эвакуации населения.

О частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области стало известно во вторник, 6 июня. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев подчеркнул, что это стало результатом ночных обстрелов со стороны Украины.

Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на власти Украины. По его словам, ВСУ продолжают обстреливать город, зафиксировано много прилетов по береговой линии.