Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 июня 2023 8:46

"Не доставайся же ты никому": ВСУ уничтожили свой же танк, чтобы он не стал трофеем для российских бойцов

Пушилин сообщил, что ВСУ сами уничтожили свой же танк Leopard 2, чтобы он не достался российским бойцам
Роман ПОЛОСИКОВ
"Не доставайся же ты никому": ВСУ уничтожили свой же танк, чтобы он не стал трофеем для российский бойцов

"Не доставайся же ты никому": ВСУ уничтожили свой же танк, чтобы он не стал трофеем для российский бойцов

Фото: REUTERS

Украинские войска сами уничтожили свой подбитый танк Leopard 2, чтобы тот не достался российским бойцам в качестве трофея. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в программе «Соловьев Live».

— На севере республики, на одном из участков, еще, наверное, дней десять назад была попытка прорыва с использованием танка Leopard. Для нас эта техника важна для изучения, — сказал Пушилин.

При этом он подчеркнул, что ВСУ начали уничтожать немецкий танк вместо того, чтобы попытаться отражать атаку. Они расстреляли танк до неузнаваемости.

Помимо этого Пушилин рассказал, что в последние дни ВСУ пытаются крупными силами перейти в контрнаступление, но несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Он добавил, что самая горячая точка на данный момент — Угледарское направление.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России отбили украинскую атаку на Южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков противника. Помимо этого российская система ПВО уничтожила большое количество беспилотников за сутки.