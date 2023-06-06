"Не доставайся же ты никому": ВСУ уничтожили свой же танк, чтобы он не стал трофеем для российских бойцов

"Не доставайся же ты никому": ВСУ уничтожили свой же танк, чтобы он не стал трофеем для российский бойцов Фото: REUTERS

Украинские войска сами уничтожили свой подбитый танк Leopard 2, чтобы тот не достался российским бойцам в качестве трофея. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в программе «Соловьев Live».

— На севере республики, на одном из участков, еще, наверное, дней десять назад была попытка прорыва с использованием танка Leopard. Для нас эта техника важна для изучения, — сказал Пушилин.

При этом он подчеркнул, что ВСУ начали уничтожать немецкий танк вместо того, чтобы попытаться отражать атаку. Они расстреляли танк до неузнаваемости.

Помимо этого Пушилин рассказал, что в последние дни ВСУ пытаются крупными силами перейти в контрнаступление, но несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Он добавил, что самая горячая точка на данный момент — Угледарское направление.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России отбили украинскую атаку на Южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков противника. Помимо этого российская система ПВО уничтожила большое количество беспилотников за сутки.