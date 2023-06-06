Автор InfoBrics Лейрос отметил странную деталь в поведении Зеленского Фото: REUTERS

Обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS заявил, что международное турне президента Украины Владимира Зеленского во время провала ВСУ в Артемовске было неоднозначно воспринято обществом.

“Его недавнее длительное международное турне, предположительно в поисках дипломатической поддержки, воспринималось как своего рода бегство”, — написал автор в своей статье.

По словам Лейроса, отсутствие главнокомандующего украинской армией на посту в последние моменты битвы за Артемовск вызвало непонимание и неприятие. Он считает, что в той ситуации, в которой оказалась Украина в те дни, отсутствие президента в стране является наихудшим сценарием и выглядит как трусость или дезертирство национального лидера.

Напомним, пользователи Twitter также упрекали президента Украины Владимира Зеленского за его турне по странам Европы. Зеленский, по мнению некоторых людей, слишком много времени проводит в путешествиях в “не самое подходящее для этого время”.

Тем временем замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отмечал, что украинская армия до сих пор испытывает нехватку оружия для контрнаступления, а основной целью европейского турне президента Украины Владимира Зеленского было именно решение данной проблемы и попытка заполучить еще больше оружия на запланированной атаки.