Bild исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Немецкое издание Bild опубликовало статью с описанием частичного разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, написав изначально, что ее «взорвала Россия», однако потом исправило новость, изменив ее на более нейтральную.

В своем Twitter издание отображает название статьи, в котором сказано о том, что «Россия взорвала огромную плотину», однако, при переходе по ссылке, открывается статья с названием «Взорвана огромная плотина на Украине».

В тексте новости приведена позиции обеих сторон, в одной из которых Киев обвиняет Москву в подрыве дамбы, а в другой - Россия заявляет, что плотина разрушена при ночном обстреле, который можно считать террористической атакой со стороны Украины.

Напомним, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в результате обстрелов в ночь на вторник, 6 июня, отметив, что сама дамба водохранилища не была разрушена, однако началось затопление близлежащих территорий.