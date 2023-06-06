В Едином арктическом субботнике – 2023 приняли участие более 500 волонтеров

Фото: Проектный офис развития Арктики (ПОРА)

Акция прошла более чем в полутора десятках северных городов и поселков. Ее участники собрали около 600 мешков мусора. Субботник, приуроченный ко Дню эколога (5 июня) и всероссийскому «Марафону зелёных дел», уже во второй раз провели Проектный офис развития Арктики и федеральный проект «Чистая Арктика».

Неравнодушные жители арктических и субарктических населённых пунктов, которых собрали организаторы, приводили в порядок популярные места отдыха и прогулок возле своего дома. Команды волонтеров работали с 3 по 5 мая 2023 года в Ухте, Усинске, Салехарде, в Воркуте, Нарьян-Маре, Анадыре, Мурманске, Заполярном, Спутнике (Мурманская область), Норильске, его обособленном районе Кайеркане и Дудинке, в Архангельске, Северодвинске, Якутске, Кеми, Беломорске, поселке Лоухи (Карелия).

— Уборка Арктики – один из главных экологических вызовов. Замедлить негативные процессы, влияющие на природу Крайнего Севера, в наших силах. Мы сможем заявить об экологической безопасности в Арктике, когда, в том числе, справимся с большой государственной задачей по ликвидации ущерба, накопленного в прежние годы, – заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Акции, приуроченные к Дню эколога, проводятся уже третий год. В 2023 году видеоэстафета с субботника, от Чукотки до Мурманской области, транслировалась в день праздника (5 июня) на полуфинале проекта «Экософия», который прошел в Архангельске.

— Мы видим растущую роль волонтерских проектов в Арктике. Это и масштабный проект «Чистая Арктика», и совместный проект с Росприроднадзором и ВООП «Арктический волонтер», и региональные проекты, такие как «Чистый Север – Чистая страна», «Зеленая Арктика», «Чистый Норильск», «Единый волонтерский центр». Все они направлены на объединение неравнодушных людей и проведения помимо акций прямого действия ещё и работы по экологическому просвещению населения. Надеюсь, что и новые экологические лидеры, отобранные в рамках конкурса «Экософия», будут помогать в улучшении экологической обстановки в Арктике», — сказал председатель правления Проектного офиса развития Арктики, член Общественного совета при Минприроды Николай Доронин.