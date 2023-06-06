Новая Каховка затоплена из-за разрушений на Каховской ГЭС

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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев во вторник, 6 июня, сообщил, что город затоплен. Произошло это после поднятия уровня воды из-за частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Город затоплен», - сообщил глава Новой Каховки в эфире телеканала «Россия-1».

О частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области стало известно во вторник, 6 июня. Ранее Леонтьев заявлял, что произошедшее стало результатом ночных обстрелов со стороны Украины. Он также возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на власти Украины.

Сама дамба водохранилища не была разрушена, однако произошло затопление близлежащих территорий. Ранее началась эвакуация жителей домов, которые расположены на берегу Днепра в Новой Каховке. Власти округа ввели режим чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что крупная эвакуация в регионе после разрушения конструкций плотины Каховской ГЭС не потребуется. Он пояснил, что частичное разрушение гидроэлектростанции привело к стоку по Днепру большого, но не критичного количества воды.