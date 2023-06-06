Владелец «Википедии» оштрафован на 3 млн рублей за отказ удалить статью об «Азове»* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», была оштрафована на 3 млн рублей после отказа удалить статью о полку «Азов»*.

«Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей», - приводит ТАСС решение судьи Тимура Вахрамеева.

Тем временем представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер потребовал прекратить дело об административном правонарушении заявив, что организация не была уведомлена должным образом о судебном заседании. По его словам, организация не может быть привлечена к административной ответственности на территории России, поскольку зарегистрирована в США.

Напомним, в конце мая этого года оператор онлайн энциклопедии «Википедия» подал иск в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор после блокировки некоторых публикаций.

* Запрещенная в России террористическая организация