Глава МАГАТЭ сообщил о падении уровня воды в резервуаре на Запорожской АЭС

Уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал Фото: REUTERS

Уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), серьезно упал. С таким заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Причиной снижения уровня воды стало частичное разрушение на плотине Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которое произошло утром 6 июня в результате ночных обстрелов.

По словам Гросси, продолжительное отсутствие воды приведет к сбою в работе аварийных дизельных генераторов ЗАЭС. Если уровень воды опустится ниже 12,7 метров, то дальше ее закачивать будет невозможно. При этом в активе у Запорожской АЭС имеется несколько альтернативных источников воды для охлаждения.

По словам гендиректора МАГАТЭ, риски безопасности ЗАЭС в свете ситуации вокруг Каховской ГЭС отсутствуют. Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа уточнил ТАСС, что связи с Каховский водохранилищем нет, так как вода в бассейнах ЗАЭС не используется для охлаждения реакторов.

Напомним, в ночь на 6 июня Каховская ГЭС подверглась обстрелу, в результате чего была частично разрушена. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев возложил ответственность за случившееся на власти Украины. Из-за поднятия уровня воды власти Новокаховского городского округа ввели режим ЧС.