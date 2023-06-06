В изъятом в Ульяновской области сидре нашли примеси метанола Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По результатам экспертизы изъятого суррогатного сидра в Ульяновской области, специалисты выявили в нем содержание опасных для человека веществ. Об этом сообщили в пресс-службе местного Управления Министерства внутренних дел.

— По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей, — говорится в сообщении ведомства.

Также в МВД отметили, что сейчас продолжают исследовать оставшуюся изъятую продукцию компании «Мистер сидр».

В ведомстве подчеркнули, что уже осмотрели 444 точки в Ульяновской области и изъяли 216 кегов опасного напитка из 34 магазинов. В каждой из них по 30 литров сидра.

Из-за отравления этой продукцией умерло немало людей в разных регионах страны, среди погибших была и 16-летняя девочка, которая пила этот напиток со своей сестрой. Первые случае летального исхода были выявлены в Димитровграде, а позже стала появляться информация о смертях в других регионах в результате отравления. Роспотребнадзор призвал изымать продукцию компании «Мистер сидр» по всей стране.