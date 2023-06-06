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НовостиПроисшествия6 июня 2023 10:12

Сальдо допустил, что ВСУ атаковали Каховскую ГЭС для отвлечения от провала контрнаступления

По словам главы Новокаховского городского округа, плотина продолжает разрушаться, затоплены уже пять населенных пунктов
Сергей ЧИКОВ
Сальдо допустил, что ВСУ атаковали Каховскую ГЭС для отвлечения от провала контрнаступления

Сальдо допустил, что ВСУ атаковали Каховскую ГЭС для отвлечения от провала контрнаступления

Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что украинская армия разрушила Каховскую ГЭС, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.

“Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом контрнаступлении”, — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться, а сброс воды происходит в неконтролируемом режиме. По его словам, к этому моменту уже затоплены пять населенных пунктов и значительная часть улиц Новой Каховки.

Также Леонтьев назвал украинские власти ответственными за разрушение Каховской ГЭС

Из-за поднятия уровня воды власти Новокаховского городского округа ввели режим ЧС.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.