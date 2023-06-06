Сальдо допустил, что ВСУ атаковали Каховскую ГЭС для отвлечения от провала контрнаступления Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что украинская армия разрушила Каховскую ГЭС, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.

“Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом контрнаступлении”, — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться, а сброс воды происходит в неконтролируемом режиме. По его словам, к этому моменту уже затоплены пять населенных пунктов и значительная часть улиц Новой Каховки.

Также Леонтьев назвал украинские власти ответственными за разрушение Каховской ГЭС

Из-за поднятия уровня воды власти Новокаховского городского округа ввели режим ЧС.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.