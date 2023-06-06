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НовостиПолитика6 июня 2023 10:16

Песков назвал одной из целей диверсии на Каховской ГЭС лишение Крыма воды

Официальный представитель Кремля прокомментировал ситуацию на Каховской ГЭС
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Песков назвал одной из целей диверсии на Каховской ГЭС лишение Крыма воды

Песков назвал одной из целей диверсии на Каховской ГЭС лишение Крыма воды

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Каховской ГЭС и назвал одну из целей украинской диверсии.

По словам Пескова, одной из целей диверсии Украины на Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.

"Одна из целей диверсии Украины на Каховской ГЭС — лишить Крым воды, подача воды в Северо-Крымский канал сокращается", - заявил Песков.

При этом, по информации официального представителя Кремля, определенный "запас прочности" по водоснабжению Крыма имеется.

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