Песков назвал одной из целей диверсии на Каховской ГЭС лишение Крыма воды
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Каховской ГЭС и назвал одну из целей украинской диверсии.
По словам Пескова, одной из целей диверсии Украины на Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.
"Одна из целей диверсии Украины на Каховской ГЭС — лишить Крым воды, подача воды в Северо-Крымский канал сокращается", - заявил Песков.
При этом, по информации официального представителя Кремля, определенный "запас прочности" по водоснабжению Крыма имеется.
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