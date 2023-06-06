Песков назвал одной из целей диверсии на Каховской ГЭС лишение Крыма воды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Каховской ГЭС и назвал одну из целей украинской диверсии.

По словам Пескова, одной из целей диверсии Украины на Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.

"Одна из целей диверсии Украины на Каховской ГЭС — лишить Крым воды, подача воды в Северо-Крымский канал сокращается", - заявил Песков.

При этом, по информации официального представителя Кремля, определенный "запас прочности" по водоснабжению Крыма имеется.

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