В зоосаде Хабаровска у пары белохвостых орланов появилось потомство

Краснокнижные птицы принесли потомство в зоосаде «Приамурский» в Хабаровске Фото: минкультуры Хабаровского края

Двойное пополнение случилось в зоосаде «Приамурский» имени Сысоева в Хабаровске. Две семьи орланов стали родителями, сообщает Транссибинфо.

У пары белоплечих орланов Сахалины и Мага потомство появилось уже в четвертый раз. 7 апреля вылупилось два птенца. Родители долгое время скрывали их от посторонних глаз, но когда дети подросли, специалисты даже смогли их сфотографировать. Прошлое потомство было в семье в 2022 году, тогда на свет появился лишь один птенец.

Белохвостые орланы Роми и Цезарица не отстали от своих сородичей, впервые став мамой и папой. 19 апреля них также вылупилось два птенца. Оба семейства показывают себя ответственными родителями. Занимаются воспитанием подрастающего поколения: кормят птенцов и оберегают от опасности.

Отличить взрослых особей от подростков не так уж и просто. Всего за полтора-два месяца птенцы достигли размера своих родителей. Выдает их небольшой возраст лишь окрас перьев и клюва.