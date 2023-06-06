Функция автоматического удаления одноразовых паролей в новой iOS 17 появится у пользователей Apple

Новая iOS 17 будет автоматически удалять сообщения с одноразовыми паролями Фото: Shutterstock

В новой операционной системе iOS 17 появится функция автоматического удаления одноразовых паролей после того, как они были вставлены в приложении или на веб-сайте. Об этом рассказали на прошедшей презентации Apple WWDC 2023.

Эту функцию можно будет самостоятельно включить в разделе «Пароли» во вкладке «Параметры пароля».

При этом в компании отметили, что удаляться пароли могут не только из смс-сообщении, но и из присланных на почту писем. Сама же функция станет удобнее, поскольку для использования кода, присланного по электронной почте, больше не надо будет переключаться на приложение «Почта».

Ранее KP.RU рассказывал о всех нововведениях новой операционной системы iOS 17. На презентации рассказали, что на айфонах появятся новые виджеты, а интерфейс предустановленных приложений изменится и станет удобнее. Помимо этого в новой операционке проведут оптимизацию, чтобы увеличить быстродействие системы.