В Госдуме предложили лицензировать в России деятельность риэлторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты решили взяться за риэлторскую деятельность, парламентарии предлагают лицензировать агентов по недвижимости. Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму. В документе отмечена необходимость регулирования сделок с недвижимостью, а также четко прописаны полномочия и обязанности тех, кто работает в данной сфере.

Депутаты четко оговаривают, какие документы могут запрашивать редакторы, в каком случае они должны проводите регистрационные действия и обращаться к нотариусу от имени клиента.

Помимо этого, предлагается застраховать все сделки с недвижимостью. Это позволит обезопасить покупателя. Если в последствии выяснится, что в договоре была ложная информация, а клиент платил риэлтору деньги за проверку, то все траты должны быть компенсированы.

Еще одно нововведение касается судебных споров – депутаты предлагают автоматические привлекать в качестве соответчиков риэлторов, оказывающих сопровождение конкретной сделки. Прозрачность в сферу также внесет единый реестр, по аналогии с нотариальным. В список будут включены только те, кто получил лицензию на работу. Помимо этого, в электронной базе будут прописаны все услуги, которые имеет право оказывать риэлтор.

Такой подход поможет защитить клиентов, ведь сейчас риэлтор не несет никакой ответственности. А есть услуги в договоре называются информационными.

- То есть никакой гарантированной юридической проверки недвижимости, правильности составления договора и ведения сделки они не дают. Это просто обещания, которые можно и не выполнить, - сказал «Известиям» зампред фракции ЛДПР Алексей Диденко.

Ранее, эксперт по недвижимости Константин Барсуков посоветовал при покупке и продаже недвижимости пользоваться услугами риелтора, это поможет избежать проблем и не нарваться на мошенников, передает "360".

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