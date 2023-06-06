Пользователи Twitter раскритиковали главу Евросовета Мишеля за дезинформацию о России Фото: REUTERS

В Twitter пользователи раскритиковали слова главы Европейского Совета Шарля Мишеля за возложение ответственности на Россию в атаке на Каховскую ГЭС.

"Откуда уверенность, что это не может быть Украина", - поинтересовался пользователь.

"Шокирует дезинформация, которую вы распространяете с официального аккаунта", - поддержал второй.

Многие комментаторы также подчеркнули, что неправильно делать какие-либо выводы и обвинять российскую сторону без доказательств.

Напомним, председатель Европейского Совета Шарль Мишель отреагировал на частичное разрушение Каховской ГЭС. Он возложил ответственность за произошедшее на Каховской ГЭС на Россию, что расходится с официальным мнением главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, который назвал произошедшее серьезнейшим террористическим актом и катастрофой.

Напомним, утром, 6 июня, глава администрации Новой Каховки заявил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС, которая расположена в Херсонской области.