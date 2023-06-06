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НовостиОбщество6 июня 2023 10:50

Глава Кузбасса Сергей Цивилев проверил, как идет подключение к газу домов жителей Новокузнецка

Догазификация проходит в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология»
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух» подключили к газу первые домовладения. Глава Кузбасса Сергей Цивилев пообщался с жителями города и проверил, как проходит догазификация.

«Перевод частного сектора всего региона и, в частности, Новокузнецка на газоснабжение - важный фактор, способствующий улучшению экологической ситуации. Немаловажный плюс перевода на газ – у людей появляется возможность отапливать свои дома менее трудоемким способом, экономить на оплате энергоресурсов. До конца 2024 года мы планируем в Новокузнецке ввести в эксплуатацию 21 газораспределительную сеть протяженностью более 260 километров», - рассказал Сергей Цивилев.

Проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» реализуется в Новокузнецке с 2018 года. Для перевода домов частного сектора на газ жители могут получить субсидию в 240 тысяч рублей. Этой льготой уже воспользовались более тысячи человек. До конца 2023 года в Новокузнецке газифицируют 5945 домовладений.