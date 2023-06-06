Во Владивостоке ищут пропавших жену и сына представителя генконсульства КНДР Фото: из соцсетей

Жена и 15-летний сын представителя генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нама во Владивостоке пропали 4 июня. Сейчас их поиски ведут волонтеры «ПримПоиска». Об этом KP.RU рассказали в поисковой службе.

Отмечается, что они уехали из Генерального консульства КНДР на такси и после этого их никто не видел. Ким Кум Сун была одета в белую рубашку и черные брюки, а на Паке Квон Чжу была черная ветровка и серые брюки.

При этом отмечается, что официального запроса от генконсульства не поступало, но Министерство иностранных дел готово оказать необходимую помощь и поддержку в поисковых мероприятиях.

Представители «ПримПоиска» отказались давать комментарии о том, как идут эти мероприятия.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае загадочно пропал бизнесмен Андрей Лифарь. Он попрощался с семьей и уехал в гараж, но после этого его никто не видел. Ключи от квартиры и его телефон нашли в том самом гараже.

Позже стало известно, что его нашли мертвым в машине, которая стояла в лесополосе. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, которые позволят восстановить всю картину произошедшего.