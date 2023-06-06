Глава МИД Лавров заявил, что вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся

Лавров заявил, что вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что попытки вбить клин между Россией и Таджикистаном обречены на провал.

"Вбить клин между нашими странами, а это пытаются делать многие, никому не удастся", - сказал Лавров во время своего выступления в Российско-Таджикском университете в Душанбе.

Лавров отметил, что многовековая дружба братских народов России и Таджикистана будет только крепнуть, а всестороннее взаимовыгодное сотрудничество и партнерство двух стран только углубляться и расширяться.

Напомним, ранее в июне глава МИД РФ Лавров уличил коллективный Запад в попытках рассорить братские народы России и Белоруссии с целью не допустить укрепления Союзного государства. Он также указал на усталость "глобального большинства" от домогательств стран Запада, которые навязывают другим государствам занять антироссийскую позицию.