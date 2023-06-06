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НовостиВ мире6 июня 2023 11:18

Fars: в Иране представили новую гиперзвуковую ракету "Фаттах"

Ее дальность составляет 1,4 тысячи километров, уточняет издание
Екатерина КОСОБОКОВА
Fars: в Иране представили новую гиперзвуковую ракету "Фаттах"

Fars: в Иране представили новую гиперзвуковую ракету "Фаттах"

Фото: REUTERS

В Иране во вторник, 6 июня, состоялась презентация новой гиперзвуковой ракеты «Фаттах». Об этом проинформировало агентство Fars.

«Президент аятоллы Сейед Эбрахим Раиси заявил сегодня утром на церемонии презентации гиперзвуковой ракеты «Фаттах», которая состоялась в штабе ВВС КСИР: очень хороший день, потому что мы являемся свидетелями большого достижения вооруженных сил», - сообщило издание.

По данным Fars, дальность гиперзвуковой ракеты составляет 1,4 тыс. километров, скорость – 14-15 тыс. километров в час. Отмечается, что представленное оружие имеет повышенную точность и хорошую маневренность, она способна пройти через все системы противоракетной обороны и уничтожить их.

По информации издания, «Фаттах» является новейшим оружием, аналогичным вооружению США, России и Китая.

Напомним, ранее командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде сообщил о разработке первой отечественной гиперзвуковой баллистической ракеты. Тогда он отметил, что данная ракета обойдет все системы противоракетной обороны, а разработка такого оружия является большим скачок в ракетном производстве.