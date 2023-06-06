В Красном Кресте подрыв на Каховской ГЭС назвали одним из самых значительных повреждений критически важной инфраструктуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный комитет Красного Креста назвал произошедшие накануне частичное разрушение на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) одним из самых значительных повреждений критически важной инфраструктуры с февраля прошлого года.

Как заявили в гуманитарной организации, десятки тысяч людей по обоим берегам Днепра уже страдают от наводнения.

«Разрушение Каховской ГЭС - одно из самых значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля 2022 года … Жизнь многих в опасности, кто-то останется без крова. Их гуманитарные потребности будут значительными», - сказано в заявлении МККК.

Напомним, о частичном разрушении гидроэлектростанции после произошедших в ночь на вторник, 6 июня, обстрелов сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, уточнив, что сама дамба разрушена не была, но началось затопление близлежащих территорий. Позже он заявил о затоплении пяти населенных пунктов. Как писал сайт KP.RU, власти Херсонской области готовят эвакуацию трех округов.

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