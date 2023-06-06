Володин заявил, что ВСУ не достигают целей и задач контрнаступления

Володин заявил, что ВСУ не достигает целей и задач контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет уже второй день, однако безуспешно.

По его словам, о безуспешности украинского контрнаступления говорит молчание президента Украины Владимира Зеленского, генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, а также президента США Джо Байдена.

Как отметил Володин, цели и задачи контрнаступления не достигаются, в то время как потери огромные. «Только за последние сутки нашими вооружёнными силами уничтожены порядка 2000 украинских боевиков и иностранных наёмников, сожжены 32 танка, из которых восемь немецких "Леопардов" и три французских AMX-10, 109 БМП», - заявил парламентарий.

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска своей атакой на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) хотели «отвлечь внимание от своих ужасных неудач».

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