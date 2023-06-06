Бывший и.о. министра здравоохранения Херсонской области задержан по обвинению в присвоении 26,5 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Херсонской области был задержан по уголовному делу в присвоении 26,5 млн рублей. Об этом во вторник, 6 июня, заявил региональный Следственный Комитет.

«Установлено, что с 1 сентября 2022 по 14 апреля 2023 года обвиняемый, используя свое служебное положение, похитил принадлежавшие министерству здравоохранения Херсонской области денежные средства в размере более 26,5 млн рублей», - сказано в заявлении СУ СК России по Херсонской области.

Сообщается, что данные средства предназначались для выплаты зарплаты работникам Херсонской городской клинической больницы. Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства экс-министра были найдены большие пачки рублей и долларов.

Возбуждено уголовного дела по статье о «Присвоении или растрате», по которой предусматривается до десяти лет лишения свободы.