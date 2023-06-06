Глава МИД Британии Клеверли назвал удар по Каховской ГЭС военным преступлением Фото: REUTERS

Удар по Каховской ГЭС — военное преступление, поскольку это целенаправленное действие против гражданской инфраструктуры. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в своем Twitter-аккаунте.

— Разрушение плотины у Каховки - чудовищное деяние. Целенаправленный удар по исключительно гражданской инфраструктуре — военное преступление, — заявил Клеверли.

Он добавил, что Британия готова оказывать необходимую помощь и поддержку тем, кто пострадал из-за этой катастрофы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответственность за подрыв на Каховской ГЭС будут нести киевские власти.

В Госдуме призвали собрать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за происшествия. На нем надо дать оценку фашистским действиям Украины, чтобы весь мир знал истинное лицо украинского агрессора, считают депутаты.