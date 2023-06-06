Леонтьев сообщил о полном затоплении трех населенных пунктов из-за разрушения Каховской ГЭС Фото: ТАСС

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что из-за частичного разрушения Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта.

“Масштабы катастрофичные. На нынешний момент, у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе — инфраструктуры”, — заявил Леонтьев в эфире Первого канала.

Ранее он сообщал, что плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться, а сброс воды происходит в неконтролируемом режиме. По его словам, к этому моменту уже затоплена значительная часть улиц Новой Каховки.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что украинская армия разрушила Каховскую ГЭС, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.