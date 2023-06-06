Зеленский опубликовал фото с Залужным с заседания по ситуации на Каховской ГЭС. Фото: соцсети Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 июня, опубликовал фотографию с экстренного заседания Совета национальной безопасности (СНБО) по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Согласно снимку, в заседании принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который не появлялся на публике больше месяца.

В то же время, на обнародованной фотографии нет руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Напомним, Залужный не появлялся на публике уже больше месяца. Особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом. Однако выступление было отменено по просьбе украинской стороны.

В свою очередь, источник в российских силовых структурах РФ ранее заявлял о том, что генерал был ранен при ракетном ударе ВС РФ по командному пункту ВСУ в Херсонской области. Сообщалось, что Залужному провели трепанацию черепа, и он не сможет исполнять свои обязанности.

В понедельник, 5 июня, ряд украинских средств массовой информации начал публиковать информацию о гибели Буданова. Однако эта информация была опровергнута в Центре противодействия дезинформации страны.