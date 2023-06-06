Глава Philip Morris призвал установить дату запрета сигарет во всем мире

Глава Philip Morris призвал установить дату запрета сигарет в мире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор американской табачной компании Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак заявил о необходимости установить сроки запрета сигарет во всем мире и перейти на менее опасные альтернативы. Об этом он сообщил в интервью газете Daily Mail.

"Как власти Великобритании регулируют автомобильную промышленность и объявляют о запрете в определённые сроки выпускать машины на бензине, тоже самое можно сделать и в табачной отрасли", - заявил Ольчак.

Сейчас больше трети доходов его компании приходится на электронные сигареты и системы нагревания табака. Также организация инвестировала более £8,5 млрд ($10,6 млрд) в кампанию по поиску альтернативных путей жизни без табачного дыма.

Ольчак считает, что правительство могло бы поддержать те табачные компании, которые стремятся производить менее вредные табачные продукты.

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